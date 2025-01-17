"Про оточення мова не йде": військовий розповів про ситуацію у Покровську

Попри значні зусилля росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце, тому наразі про оточення міста мова не йде.

Про це в етері РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

Він заявив, що складна ситуація навколо Покровська існує вже пів року і загарбники постійно провокують штурми та руйнують інфраструктуру міста.

"На жаль, маємо негативну динаміку з точки зору просування. Але останні 2-3 тижні ці просування не мають такої швидкості, як це було 4-5 місяці тому, коли ворог брав за день по 2-3 села", - зазначив Ієвлєв.

Військовий розповів, що росіяни проводять постійні штурми, але просуватися їм дедалі тяжче.

"Тут дається в знаки те, що командування звернуло увагу на деяку проблематику, ще не все вирішено, але є питання, які вирішуються", - додав військовий.

Водночас, за його словами, наразі немає підстав говорити про оточення міста в найближчому майбутньому.

"Бо зараз це навіть не півкільце. Але глобально, треба розуміти, що в планах ворога хоча б напівкільце біля Покровська організувати. Вдасться чи не вдасться, важко спрогнозувати. Якість фортифікацій, які вже були нариті після роботи над помилками, вона набагато краща, ніж були ті фортифікації на підступах до Покровська", - пояснив Ієвлєв.

Крім того, військовий розповів, що останні два тижні росіяни почали цілеспрямовано нищити житлову та промислову інфраструктуру міста.

"Якщо раніше звучало, що ворог спробує взяти місто не руйнуючи, то зараз просто знищує його на стільки, на скільки це можливо. Два тижні летить все, що можна. І по приватному сектору, по адмінбудівлях, по всьому, що трапляється", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська РФ зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що найбільшу шахту в Україні підірвали, щоб не дати росіянам обійти Покровськ.

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