Про що брехала російська пропаганда: дайджест фейків, зібраних РНБО за останній тиждень

Російські пропагандисти протягом тижня, що минає, брехали про те, що про жоден нібито прорив ЗСУ не йдеться, а Україна нібито лише відправила на загибель кілька тисяч людей під час спроби наступу, крім того, Україна нібито створює загрозу ядерній безпеці тощо.

Зокрема, заявою про загрозу застосування "біологічної зброї" на території Росії відзначився представник ЗС РФ Ігор Кирилов.

Про це йдеться в дайджесті тижневих фейків, які для ТСН.ua зібрав Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Фейк:

У ході свого виступу на Пленарному засідання "Східного економічного форуму" президент Російської Федерації Путін заявив, що "лише 2 судна і понад 80 кораблів з продовольством з України відправилися в найбідніші країни, все інше – в Європу".

Спростування:

Згідно з інформацією, яку оприлюднили в Організації об’єднаних націй, за час функціонування "зернового коридору" з українських портів (Чорноморський, Одеський та "Південний") вийшли 88 кораблів із продовольством на бортах, які попрямували в різні куточки світу.

За оприлюдненими даними, найактивніше українські судна приймає Туреччина – 32 кораблі, що складає 36,36% від їх загальної кількості. До берегів країн Євросоюзу попрямувало 30 кораблів, що складає 34,09%. До країни Африки та Азії (за словами Путіна "найбідніших країн") відправилося 25 суден з українським продовольством, і це – 28,40%.

Дезінформація:

Представник ЗС РФ Ігор Кирилов заявив: "у розпорядженні Росії є запит України до виробника "Байрактар" про оснащення БПЛА системами розпилення аерозолів… При дальності польоту до 300 км та спорядженні безпілотників біологічними рецептурами створюється загроза застосування біологічної зброї на території Росії".

Спростування:

Ще в березні заступниця Генерального секретаря, Висока представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу, коментуючи повідомлення у ЗМІ про військову біологічну програму в Україні заявила: "мені відомо про повідомлення у засобах масової інформації щодо тверджень про програми біологічної зброї [в Україні]. Організації Об'єднаних Націй нічого не відомо про будь-які програми біологічної зброї [в Україні]".

Водночас вона нагадала, що Конвенція про біологічну зброю 1972 року забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, накопичення та застосування біологічної та токсичної зброї. При цьому Ісумі Накаміцу наголосила, що і Російська Федерація, і Україна є учасницями цього договору.

Фейк:

Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя заявив, що "Україна проводить обов’язкову евакуацію населення з областей, що залишаються під її контролем. Людей позбавляють права вибору напряму евакуації та можливості залишитися, навіть якщо їм нічого не загрожує. А тих, хто вирішує не їхати, лякають покаранням за співпрацю з Росією".

Спростування:

Як зазначив адвокат Ігор Чудовський, евакуація є обов'язковою, але не примусовою. Якщо людина за станом здоров’я чи з інших причин не бажає виїжджати, їй слід написати заяву про відмову, в якій ідеться про те, що людина персонально відповідає за все, що з нею може відбуватися далі. Для батьків видають окремий бланк, де зазначається, що вони усвідомлюють можливість негативних наслідків для своїх дітей.

Важливим є і той факт, що жодного покарання за відмову від евакуації не існує. Кожна людина на свій страх та ризик розпоряджається власним життям і вирішує, евакуюватися до більш безпечних регіонів чи залишатися у районах ведення бойових дій.

Дезінформація:

Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя заявив, що "НАТО фактично "в ручному режимі" керує діями Києва на театрі воєнних дій… [однак] про жоден нібито прорив ЗСУ не йдеться… Україна лише відправила на загибель кілька тисяч людей під час спроби наступу".

Спростування:

Як зазначається у зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 9 вересня: "станом на 9 вересня українські війська в ході контрнаступу на Харківщині захопили близько 2,5 тис. кілометрів квадратних [тимчасово окупованої території]".

Водночас аналітики зауважують, що ЗСУ вийшли на південний підступ до Куп’янська та річки Оскіл і, ймовірно, проводять зачистку від дезорганізованих російських сил, які опинилися в зоні швидкого наступу. ISW робить такий висновок з огляду на приплив фотографій російських військовополонених, які ширяться Мережею протягом останніх 48 годин.

Дезінформація:

Президент Російської Федерації Путін заявив, що "українська сторона створює загрозу ядерній безпеці". Водночас він повідомив: "навіщо вони це роблять я не розумію. Щоб привернути увагу до свого становища чи створити додаткову кризу? … [однак] головна загроза – це не сам реактор, а сховище відходів палива".

Спростування:

У своїй заяві президент України Володимир Зеленський повідомив, що "Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави".

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову зібрав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

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