Про що домовлятимуться у другий день "Рамштайну": розповів Резніков

Сьогодні продовжиться 9-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

У бельгійській столиці Брюсселі 14 лютого стартувала 9-та зустріч партнерів у форматі "Рамштайн". Протягом другого дня перемовин, 15 лютого, увагу акцентують на танках для України.

Про це повідомив очільник міністерства оборони України Олексій Резніков.

Міністр констатував, що перший день роботи у Брюсселі позаду. Резніков подякував всім міжнародним партнерам за підтримку України.

"Перший день роботи у Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі "Рамштайн", та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра (15 лютого) так само насичена програма. Більше часу приділимо танкам. Все буде Україна!", - написав він.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 лютого стартувало дев’яте засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками засідання заявив, що він "дуже задоволений" результатами.

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Італія і Франція передадуть Україні нові системи ППО SAMP/T.

Також Остін перерахував країни, які почали підготовку до передавання Україні бойових танків Leopard 2 або пообіцяли їх надати.

Окремо Греція виділила для України боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1.

Також Норвегія заявила, що передасть Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки "Рамштайну", звернув увагу, що не все можна повідомляти публічно. Він додав, що цього дня на засіданні звучало – Ukraine must be successful (Україна має бути успішною).

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