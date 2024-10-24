Про що можна домовитися з Путіним: Сенцов назвав єдину мету кремлівського диктатора

Єдина мета Путіна – "з'їсти" Україну. І його підтримують росіяни, які історично ненавидять українців та готові знищувати наш народ просто як явище.

Про це заявив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов у розмові з ведучою ТСН.ua Марічкою Падалко.

"Що таке Путін, мені було зрозуміло ще до Майдану. Тому коли почався Майдан, я поїхав до Києва, тому що розумів, що ми можемо стати другою Білоруссю і маріонетками Кремля. Коли почалася окупація Криму, я поїхав туди, тому що знав, що треба боротися хоч трохи, поки є шанс, щоб зараза не пішла далі. Але вона пішла", – розповів Сенцов.

Тоді, після окупації Криму, він не потрапив на фронт, а натомість опинився в російській в'язниці.

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"Я й там боровся. Лише своїм словом, більше в мене нічого не було, я міг тільки говорити. Розумієте, я казав усе, що кажу й зараз – по-різному, і про Путіна також. І мені казали, що після таких слів я ніколи не вийду [з в'язниці – ред.]. Але я вірив у те, що зможу вийти, що мій народ, моя країна мене не кинуть. І вони не кинули", – пригадує Сенцов.

Він розповів, що після звільнення перші пів року присвятив себе міжнародній волонтерській роботі, як правозахисній, так і дипломатичній.

"Така от "народна дипломатія", якою у нас багато хто зараз займається. Я їздив, у мене була можливість спілкуватися. Я говорив, мене слухали. Я казав: не вірте Путіну, він вас обмане, його мета – з'їсти Україну. Для мене це було зрозуміло після всіх цих заяв його, після п'яти років в'язниці. Я бачив людей там, чув, що вони говорять, розумів, що у них в головах. Я бачив їхнє телебачення, які вони людям "вставляють флешки". І мене вважали таким радикальним. Навіть моя дружина казала, що в мене після в'язниці травма", – зазначив військовий.

Але потім, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, попередження Сенцова виявилися реальністю.

"Коли все почалося, повномасштабка, Буча і все інше, то всім стало зрозуміло, що росіяни дійсно нас ненавидять і готові вбивати та знищувати українців просто як явище. Тоді стало зрозуміло людям, що я мав рацію, але було вже запізно", – зауважив Олег Сенцов.

Нагадаємо, за словами німецької військової кореспондентки Катрін Айґендорф, Путін вирішив почати повномасштабну війну проти України після виходу військ США з Афганістану. Якби виведення американських сил не було, "Україна сьогодні могла б бути в іншому становищі".

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