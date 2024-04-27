Про що свідчить масована атака по Україні: пояснення військового експерта

Росіяни обстрілюють українські міста цілодобово, щоб залякати людей та виснажити оборону.

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко, коментуючи нічну атаку по Україні.

"Як мінімум - про реалізацію двох підходів з точки зору ворога по проведенню ударів. Перший полягає в тому, щоб впливати цілодобово, наскільки це можливо. Засобів на цілодобовість не вистачає в нас, тому і вночі, і на ранок, щоб не давати відпочивати, психологічно тиснути на наших громадян, не давати відпочивати нашим оборонцям, протиповітряній, протиракетній обороні, щоб їх виснажувати. Крім того, після першого удару є надія, що все заспокоїться і перейде в такий режим. В цей час, коли наші сили ДСНС починають розбирати завали, завдається удар, щоби вражати і представників ДСНС - цинічно підходять. Ми бачили неодноразово, що удари проходили з такою їх варварською логікою, такими підходами", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Ворожі ракети були помічені в Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. П'ять бомбардувальників ТУ-95мс атакували Україну ракетами двома хвилями.

Крім того, ворог завдав ударів по об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Читайте також: