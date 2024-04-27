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Про що свідчить масована атака по Україні: пояснення військового експерта

Про що свідчить масована атака по Україні: пояснення військового експерта

Росіяни тероризують українців / Фото: Associated Press

Атаки РФ стали цинічнішими.

Росіяни обстрілюють українські міста цілодобово, щоб залякати людей та виснажити оборону.

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко, коментуючи нічну атаку по Україні.

"Як мінімум - про реалізацію двох підходів з точки зору ворога по проведенню ударів. Перший полягає в тому, щоб впливати цілодобово, наскільки це можливо. Засобів на цілодобовість не вистачає в нас, тому і вночі, і на ранок, щоб не давати відпочивати, психологічно тиснути на наших громадян, не давати відпочивати нашим оборонцям, протиповітряній, протиракетній обороні, щоб їх виснажувати. Крім того, після першого удару є надія, що все заспокоїться і перейде в такий режим. В цей час, коли наші сили ДСНС починають розбирати завали, завдається удар, щоби вражати і представників ДСНС - цинічно підходять. Ми бачили неодноразово, що удари проходили з такою їх варварською логікою, такими підходами", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Ворожі ракети були помічені в Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. П'ять бомбардувальників ТУ-95мс атакували Україну ракетами двома хвилями. 

Крім того, ворог завдав ударів по об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. 

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