Про що свідчить застосування Путіним "Орешніка" – голова МЗС Польщі відповів

На думку Сікорського, застосування МБР є виявом розпачу Путіна, бо РФ не може виграти цю війну.

Застосування Росією нової балістичної міжконтинентальної ракети для ударів по Україні є виявом розпачу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський зауважив, що Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але для удару по Дніпру могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування.

"І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого – виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", – вважає очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Сікорський зауважив, що російська економіка переживає стрес, є повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, і, звісно, залучення солдатів із Північної Кореї не є виявом сили Кремля.

Польща убезпечена від таких ракет

Польський міністр прокоментув відкриття нової військової бази НАТО на території Польщі недалеко від кордону з Калінінградською областю РФ.

"Ця база буде спроможна збивати такі російські ракети, які вдарили по Україні кілька днів тому. Це система протиракетної оборони Aegis на березі.

Це фактично американський есмінець, який розташований на землі. І вона може впоратися із будь-якими типами ракет – не лише тих, які спрямовані проти США, але й тих, які спрямовані на Європу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього дня РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином, Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Диктатор Путін похизувався, що це – нова гіперзвукова ракета середньої дальності, відома як "Орешнік".

Верховна Рада скасувала засідання на 22 листопада через загрозу ракетного удару.

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