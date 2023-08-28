Про що Залужний міг говорити з командуванням НАТО — думка експерта

Йдеться про конкретику — яка саме військова допомога потрібна Україні і в який час.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний часто спілкується із командуванням НАТО і мова може йти про комплектуючі для ракет, а також створення військово-морського флоту.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM військовий аналітик Олексій Гетьман.

“Я думаю, що мова йшла, звичайно, і про ракети, які нам необхідні. Можливо, йшлося про спільне виробництво ракет. Як говорить секретар РНБО Олексій Данілов, у нас вже є нові ракети, доволі далекобійні. Тому може бути розмова про те, щоб нам надавали якісь комплектуючі, аби ми тут на місці могли доробляти наші ракети”, — зазначив експерт.

Він продовжив: “Ми пообіцяли нашим партнерам, що не будемо запускати їхні ракети по території РФ, а якісь вузли, елементи, комплектуючі нам ніхто не забороняв і ми можемо про це домовлятися. По-іншому важко пояснити, як ми могли за півтора роки зробити нову ракету — давайте чесно, практично ніяк. Скоріш за все, був удосконалений наш “Нептун” чи С-200 за допомогою наших партнерів”.

Тобто, говорить Гетьман, це наша ракета, але якимось чином модифікована: “Удосконалити за півтора роки можна, але нову створити з нуля практично неможливо. Ймовірно, розмови були про це”.

Аналітик наголосив, що не варто забувати про те, що ми — морська країна: “У нас має бути в тому числі військово-морський флот і у нас вже створена бригада надводних дронів. Тобто їх не просто багато, а настільки багато, що треба було зробити окремий підрозділ. Можливо, йшла мова про військово-морський флот України, про легкі катери, які б нам знадобилися”.

За словами Гетьмана, те, про що Україна говорила з партнерами, вже нам надходить: “Звичайно, ми хотіли б, щоб це відбувалося швидше, хотіли б допомогу в більшій кількості. Ми розуміємо, що 300 танків теж не безсмертні, вони будуть знищуватися на полі бою, тому має бути якась система оновлення цих танків. Нам постійно потрібно, щоб їх було в строю 300”.

Експерт зауважив, що в багатьох країнах міністри оборони — це політичні фігури, тому вони бачать ситуацію трохи інакше: “На Рамштайнах приймаються рішення скоріш за все технічно і політично — як і що краще робити. А конкретно — в який час і чому нам це потрібно саме сьогодні — мають вирішувати між собою кадрові військові”.

“Наш головнокомандувач зустрічається з генералами НАТО. Я думаю, що там говорять про конкретику — що саме потрібно і в який час. Потім офіцери та генерали доповідають своєму політичному керівництву і там швидше ухвалюються рішення”, — зазначив військовий аналітик.

Він пояснює це так: “Коли наш президент чи хтось з нашого керівництва говорить про те, що нам щось необхідно, нас слухають наші партнери, але все-таки для них це голос з боку”.

“Натомість коли їм говорять те саме їхні професійні військові, це прискорює процес розуміння, що саме так потрібно робити”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, 26 серпня видання The Guardian повідомило, що командування НАТО провело секретну нараду з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на кордоні Польщі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний часто має секретні засідання із командуванням НАТО. Донедавна ця інформація від ЗМІ приховувалася. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що на таких нарадах головнокомандувач розповідає партнерам про тактику і стратегію ЗСУ, а також про тактику російської армії і повідомляє, що Україні ще потрібно для успішного просування на фронті.

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