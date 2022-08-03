"Про такі назви лише мріяли": Данілов висловився про зброю, на яку чекають ЗСУ

Від початку війни, 24 лютого, Україна отримує від міжнародних партнерів сучасне озброєння для боротьби з ворогом.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, раніше українські військові лише могли мріяти про певні види зброї. Втім, вже зарах оборонці чекають на її прибуття.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, наразі триває робота, аби необхідна військова допомога прибула якнайшвидше. Адже, "швидкість - це дуже важливе питання". Важлива також і якість, наголосив Данілов.

"Ми про такі назви у березні лише мріяли. Я дуже добре пам'ятаю, як президент збирав кожного ранку і кожного вечора, кожного дня (наради - Ред.). Усі сиділи та ламали голови, де що взяти, яку допомогу взяти", - розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що зараз Україна отримує озброєння, у якого зовсім інші назви, характеристики та можливості, ніж у тієї, на яку ЗСУ розраховували на початку війни.

Данілов каже, що ЗСУ дуже швидко навчаються та дуже вдало використовують зброю від партнерів, а тому Захід приємно вражений. Саме завдяки цьому Україна й отримує таке озброєння, наголосив він.

Як повідомлялося, російські окупанти поширили інформацію, що нібито їм вдалося знищити кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зокрема фейк про це активно поширював міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу. Втім, у Пентагоні спростувують його заяви про знищення шести HIMARS.

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