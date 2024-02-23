Про Залужного, замахи на життя та закінчення війни: головне з інтерв'ю Зеленського Fox News 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News зробив низку заяв.

ТСН.ua зібрав основні тези президента.

Зеленський запросив Байдена і Трампа до України

Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну й на власні очі побачити "трагедію війни".

Глава країни наголосив, що буде радий бачити в Україні чинного президента та кандидата у президенти США.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто, щоб зрозуміти, що означає війна в Україні… Хто її почав, і що відбувається навколо", — каже Зеленський.

Про звільнення Залужного

Зеленський заявив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ не через зміну курсу дій, а через "речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими", — сказав Володимир Зеленський.

З його слів, час — це гроші, проте в нашому випадку це не гроші, а людські життя.

Про втрати росіян та ЗСУ на фронті

Зеленський заявив, що втрати окупаційної російської армії на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", — сказав президент України.

Коли закінчиться війна в Україні

У Зеленського запитали, коли, на його думку, завершиться російсько-українська війна.

Президент відповів, що світ не готовий до того, що Володимир Путін втратить свою владу. Він вважає, що світ боїться змін у Росії, проте США, європейські країни та глобальний Південь "можуть вибирати".

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він загроза для всього світу, він спробує знищити НАТО", — наголосив він.

Про замахи на своє життя

Український президент на запитання щодо замахів на його життя зазначив, що після п'ятої спроби це йому стало вже нецікаво.

Про фінансову допомогу від США

Зеленський, звертаючись до Конгресу, висловив вдячність за те, що зробили США для України, зокрема президент Джо Байден.

"Якщо вони (конгресмени — ред.) хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз, менша, ніж буде в майбутньому… Вони будуть платити набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, щоб вижити. У нас немає альтернативи", — зазначив він.

Про потребу у зброї

Зеленський наголошував, що без допомоги Заходу Україна не зможе забезпечити свою обороноздатність, а також покращити економіку та стабільність країни, що своєю чергою дозволить збільшити виробництво власної зброї. Зокрема, Києву потрібні "сильна зброя, зброя дальньої дії, ракети дальньої дії й артилерія".

"Це не стосується видів виробництва. Збільшення його кожного дня, зокрема і протиповітряної оборони для захисту людей, щоб надати можливість, економіці зростати, — це означає надати можливість безпеки", — уточнив Зеленський.

Про повернення українців з-за кордону

Зеленський каже, що якщо українці повернуться, то економіка підніметься. Зʼявиться багато нових робочих місць, буде більше податків.

"Отже, ми будемо сильнішими і, звичайно, зможемо тиснути на Росію якнайбільше. І в цій сильній позиції ми знайшли один дуже важливий дипломатичний шлях. Це документ", — розповів президент.

Читайте також: