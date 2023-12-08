"Проба пера": Коваленко розповів, чого очікувати після ранкового обстрілу з бомбардувальників

Вранці 8 грудня російські окупанти запустили по Україні 19 крилатих ракет авіаційного базування Х-101/555, з яких 14 було знищено. Востаннє пуск Х-101/555 здійснювався 21 вересня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, у чому полягала особливість цього ракетного обстрілу і чому він виявився дивним.

Про це Коваленко написав у своєму Telegram.

За його словами, для пуску росіяни застосували орієнтовно 7 стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС. На кожному було по 2-4 ракети з 8 можливих.

"Якщо чесно, пуск для мене дивний. Якщо він був орієнтований на енергетичну інфраструктуру, то, знову таки, терпіння не вистачило? Адже погодні умови не відповідають максимальному ефекту від таких ударів. Або ж це була проба пера, з урахуванням вельми інтенсивних експериментів з траєкторіями і маршрутами дронів-камікадзе, які проводилися особливо завзято росіянами в листопаді", - припустив експерт.

Коваленко переконаний, що найближчі дні покажуть, чи є цей пуск частиною системності, адже він може бути одночасно і пробним, і першим у низці регулярних.

Також експерт підрахував, що у ніч проти 8 грудня по Україні було застосовано 7 дронів-камікадзе Shahed-131/136, з яких 5 було збито. Таким чином за перший тиждень грудня окупанти застосували по Україні 136/109 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

"Інтенсивність доволі висока, але не перевищує показники травня чи вересня, а тому, у грудні може бути приблизно такою ж. Однак, у разі відновлення росією ударів крилатими ракетами, в комплексі з ними може нести набагато більше загроз, ніж окремо", - зауважив експерт.

Нагадаємо, російські війська вранці 8 грудня влаштували по Україні атаку крилатими ракетами Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Працювала ППО. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку вранці 8 грудня.

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