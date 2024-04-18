Проблема демобілізації: нардеп пояснив, як можна поліпшити ситуацію в армії

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що постійні ротації особового складу на передовій стимулювали б 70-80% військових повернутися на фронт після демобілізації.

Про це пише Еспресо.tv.

"Нам потрібно думати, як це [демобілізацію – ред.] зробити, тому що наразі демобілізація залежить прямо пропорційно від мобілізації. Тобто якщо не буде мобілізації нормальної, звісно, що демобілізації не буде", – заявив Костенко.

Він додав, що Україна не може зараз провести демобілізацію, тому що мобілізація "була провалена". Тож питання звільнення з армії тих, хто майже без відпочинку воює вже третій рік, залежатиме від темпів поповнення лав ЗСУ.

"Якби була у нас нормальна ротація, а для цього потрібна нормальна кількість особового складу, якби вони постійно змінювалися – раз на тиждень або два рази на тиждень виводилися для відпочинку, або кілька місяців відвоювали та пішли на відновлення на полігон – це одна історія. Коли люди по кілька років стоять і героїчно тримають оборону, їх нікому поміняти, звісно, вони втомлюються, і тут є питання все просто покинути та піти додому", – пояснив нардеп.

Костенко вважає, що визначений термін служби – 36 або 48 місяців – теж позитивно вплинув би на мобілізацію. Він упевнений, що 70-80% демобілізованих військових повернулися б на фронт після відпочинку.

"Через деякий час – місяць, два – вони повернулися б назад, відчуваючи, що вони відпочили, тому що це вмотивовані, патріотичні люди, які б не змогли залишитися осторонь і спостерігати, як їхня країна б'ється. Тому тут це саме питання свободи, яке потрібно вирішувати. Вони – воїни, а не раби, скажімо так. Зараз треба робити все, щоб була їм заміна. Вони це розуміють, що заміни нема, але вони у нас питають, коли вона буде, і ми маємо відповідати на ці запитання. Вони готові ще битися, готові триматися, але мають бути ротації, має бути заміна і ми маємо з них цей тиск поступово знімати, що це робиться на одних плечах", – резюмував Костенко.

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