Проблема передавання Україні F-16 – це абсолютно політичне затягування: експерт пояснив нюанси

США не дасть програти Україні, бо це поховало б усі шанси Джо Байдена і демократів перемогти на майбутніх президентських виборах.

Проблема передавання Україні F-16 – це абсолютно політичне затягування. І головну скрипку в цьому оркестрі F-16 грають США.

Про це заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк в ефірі телемарафону 12 серпня.

"Це абсолютно політичне затягування. І очевидно, що головну скрипку в цьому оркестрі F-16 грають Сполучені Штати Америки. Це не питання симпатії до нас. Я думаю, що це питання все ж таки, як повідомляють джерела, так званої угоди між Іраном та Російською Федерацією. Росія має постачати Ірану новітні винищувачі Су-35. Росіяни, наскільки я розумію, зараз затягують це постачання, хоча вже Іран оплатив. Тут є наче якийсь певний консенсус… Ізраіль просить не поставляти F-16, щоб фактично Іран не отримав Су-35. Не знаю, наскільки це є правдопобідно, але все таки більшість джерел на це саме натякають. Це не може тривати вічно, очевидно, це є питання, можливо, днів, тижнів, місяців максимум", - каже експерт.

На думку Семенюка, це питання не затягнеться на рік, адже перемога України – це є одне з важливих і ключових завдань самих Сполучених Штатів Америки. "Тому що, якщо програє Україна, – програє вся демократія. Відповідно, це буде "Афганістан-2" для Сполучених Штатів Америки, що, очевидно, поховає всі шанси Джозефа Байдена і демократів перемогти на майбутніх президентських виборах", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

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