"Проблема, що він взагалі відбувся": Сенцов пояснив, чому контрнаступ провалився

За його словами, наслідки контрнаступні і досі відчутні для Сил оборони.

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов розповів, чому український контрнаступ минулого року зазнав невдачі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Режисер погодився з думкою журналіста, що мали вплив нестача зброї, зокрема підтримки з повітря, завищені очікування, недооцінка підготовки ворога і прорахунки в плануванні.

"Немає якоїсь одної причини. Там системні наші проблеми, весь комплекс. Як я кажу спрощено: проблема цього контрнаступу – в тому, що він взагалі відбувся. Краще б ми цього не робили. Але ми завжди розумні заднім числом", – зазначив Сенцов.

За словами захисника, його бригада мала бути одною з головних бригад прориву.

"Ми готові були покласти там своє життя для того, щоб пробити там "дірку" й всі могли рухатися далі. Але не змогли зробити цього і через недооцінку ворога, його підготовки, і через те, що він знав про наші плани та готувався, і так далі. Зараз розумію, що це було якщо не самогубство, то точно план, який не міг мати успіху", – пояснив військовий.

За його словами, наслідки контрнаступні і досі відчутні для Сил оборони.

"Коли кажуть, що треба було "трохи-трохи-трохи дотиснути", то ні, там треба було багато чого тиснути. І ми були не готові це зробити. На жаль, ресурси були вкинуті – людські, боєприпаси, техніка, очікування... Рік прийшов, а ми досі не можемо оговтатися, багато проблем ми зараз маємо через те, що контрнаступ був невдалий... На війні завжди так: це великий вплив хаосу, який не можна контролювати. Але треба готуватися і бути максимально готовим до хаосу, тоді ти будеш перемагати", – каже Сенцов.

Він нагадав, що Україна воює з обмеженими ресурсами. Жодна країна світу за таких умов ніколи б не наступала.

"Але ми ведемо цю війну вже два роки і мали успіхи. Контрнаступ 2023 року – на жаль, наш неуспіх, але це не кінець війни", – підсумував Олег Сенцов.

Раніше видання The Washington Post опублікувало статтю, що нібито США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що очікуваного прориву не сталося, бо Захід занадто повільно надавав допомогу.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу.

ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу 2023 року не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

Читайте також:

Сили оборони зупинили росіян на Харківщині та почали контрнаступ!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.