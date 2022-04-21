Проблеми українських біженців та визнання геноциду: заступниця голови Верховної Ради про візит до Польщі

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Польщі зустрілась з пані маршалком Сейму Польщі Ельжбетою Вітек.

Вони обговорили гуманітарні проблеми українців та необхідність постачання Україні важкого озброєння.

Про це йшлось під час спільної пресконференції Олени Кондратюк та Ельжбети Вітек.

Політикині наголосили, що саме Польща прийняла найбільше біженців з України - переважно це жінки та діти, які рятуються від жахів російських вбивць.

"Ми побачили, що є багато викликів пов'язаних з освітнім процесом, медичним забезпеченням і працевлаштуванням наших жінок. Це також фінансова допомога цим людям. Приємно відзначити, що 26 країн Євросоюзу імплементували директиву ЄС про тимчасовий захист українців у національне законодавство. І мушу сказати, що тут має бути відповідальне ставлення до тих коштів, які виділяє ЄС. Тому що не може бути навантаження лише на національні парламенти і бюджети", - повідомила Олена Кондратюк.

Також заступниця голова українського парламенту подякувала Польщі за підтримку України на шляху до вступу в ЄС. Олена Кондратюк закликала західних партнерів України визнати факт геноциду українців російськими окупантами.

"Ми вимагаємо справедливого засудження всіх, хто дає наказ вчиняти воєнні злочини та виконує ці накази. У тому числі засудження президента рф путіна міжнародним трибуналом. І ми очікуємо відкриття такого трибуналу. Сподіваємося, що його роботу підтримають всі парламенти і країни, які проголошують цінності прав людини", - наголосила Контратюк.

Також політикиня зазначила, що для України важливим є передача важкого озброєння.

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