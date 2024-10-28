Проблеми в економіці РФ та брак живої сили змушують Путіна змінювати підходи ведення війни - ISW

Російський диктатор Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму", - йдеться у повідомленні.

Експерти нагадали, що економіка РФ та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створює гострі виклики для російського диктатора, який хоче підтримувати війну високої інтенсивності в довгостроковій перспективі.

Видання The Washington Post повідомило, що російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання таким чином, що змусило російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, щоб конкурувати з заплатами військових. Російські компанії дедалі змушені частіше підвищувати зарплати працівникам і вони вже в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі.

Сама голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила ще в липні 2024 року, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

Російська регіональна влада значно збільшує одноразові виплати тим, хто погодиться підписати контракт і поїхати на війну, оскільки РФ необхідно підтримувати темп поповнення втрат на фронті (приблизно 30 000 військових на місяць).

"Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово і соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті за рахунок різних шляхів розгортання збройних сил. Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу. Нещодавня поява північнокорейських військ на території Росії і повідомлення про їхнє розгортання в зоні бойових дій у Курській області ще раз свідчать про те, що вся путінська система генерування сили є дуже крихкою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що солдатів Кім Чен Ина везуть на війну цивільними вантажівками.

Крім того, ми раніше інформували, що видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України.

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