Проблеми з мобілізацією: NBC зібрав думки військових і ухилянтів в Україні та за кордоном

У виданні зауважують, що початку війни добровольці стояли в черзі, а зараз брак особового складу є проблемою, яка може вирішити долю України.

Україні терміново потрібні нові солдати , але деякі чоловіки збентежені жорстокими боями та посиленням призову – відчайдушно намагаються уникнути мобілізації.

Про це йдеться у статті американського видання NBC News.

Також читайте Україна переживає чи не найважчий момент у війні – The New Yorker про успіхи РФ

"Коли ти бачиш людей у формі, починається паніка. Ви починаєте думати, що хтось мобілізує вас зараз проти вашої волі", – сказав виданню адвокат, який працює в Києві.

У 25-річного хлопця, який поспілкувався з NBC News на умовах анонімності, немає військового досвіду, але він може бути мобілізованим після того, як минулого місяця Україна знизила призовний вік з 27 до 25 років.

"Я люблю свою країну. Я жертвую на українську армію. Але, на жаль, я не дуже готовий воювати на передовій, тому що в мене немає досвіду і, мабуть, я не готовий морально вбивати когось, навіть якщо це буде росіянин", – каже співрозмовник видання.

У той час як на початку повномасштабного вторгнення добровольці шикувались в черги до ТЦК, зараз цей запал зменшився, і на фронті відчувається нестача особового складу. Це є проблемою, яка може вирішити долю України, навіть якщо вона зможе зберегти підтримку Заходу, вважають у NBC.

"Сама мобілізація – це навіть не так страшно, скоріше страшніший сам процес мобілізації. Ти переживаєш, що одного разу хтось кине тебе в бус, відвезе кудись, вимкне телефон, і ти будеш відрізаний від світу", – зазначив київський адвокат.

Його побоювання посилюють відео в українських соціальних мережах, на яких показано сутички між цивільними чоловіками та працівниками ТЦК на вулицях міст і в громадських місцях по всій країні.

NBC News звернувся до Сухопутних військ України щодо відео та впливу, який вони справляють на громадськість, але не отримав відповіді. Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Павлюк у березні заявляв, що вирвані з контексту відео та критика працівників ТЦК є лише кормом для російської пропаганди.

Тим не менш, вони також підживлюють страхи деяких військовозобов'язаних чоловіків, які бояться заходити в громадські місця та намагаються уникати будь-яких контактів з владою.

"У багатьох існує когнітивний дисонанс: люди хочуть перемоги для своєї країни, але так, щоб вони або їхні близькі не були призваними", – вважає український політолог Володимир Фесенко. "Хтось намагається втекти за кордон, хтось переховується. Але в уряду немає вибору, враховуючи ситуацію на передовій", – додав він.

Що кажуть українські чоловіки за кордоном

39-річний Антон до початку війни працював у Німеччині водієм вантажівки, а в грудні 2021 року повернувся на схід України, щоб побачити родину. Після вторгнення він опинився на окупованій Росією території, але зумів втекти назад до Європи через РФ. Зараз він в Ірландії і каже, що не планує повертатися в Україну ні зараз, ні після закінчення війни.

Антон, який не хотів, щоб його прізвище розголошували, щоб органи влади не могли його відшукати, сказав, що відчуває відповідальність лише за благополуччя своєї родини. "Мені більше немає перед ким відповідати", – сказав він.

Розробник програмного забезпечення з Києва розповів NBC News, що виїхав з України до Португалії цієї весни ще до прийняття нового закону про мобілізацію. 35-річний чоловік не хотів називати своє ім'я, побоюючись можливих наслідків, і не хотів повідомляти, чи виїхав він з України законно.

Він сказав, що пішов на такий крок, тому що хвилювався щодо мобілізації, особливо після того, як почув історії про інших чоловіків, яких силоміць затримували на вулицях. За його словами, це не сприяло виникненню бажання йти захищати країну.

Програміст сказав, що знає, що потреба в людях у ЗСУ гостра. Але, не маючи військового досвіду, ухилянт вважає, що приносить Україні більше користі, жертвуючи тисячі доларів на армію та підтримуючи економіку країни податками, які він сплачує з-за кордону, а не сидячи в окопі.

"Якщо я побачу, що я, як людина, яка багато працює і має високий дохід, зможу отримати юридичну пільгу і продовжувати донатити, я негайно повернуся в Україну", – запевнив програміст.

У Міністерстві оборони України NBC News повідомили, що інформація про те, скільки людей зараз служить в армії та скільки потрібно мобілізувати, є державною таємницею.

Що кажуть українські військові

Це чутливі теми і для солдатів на передовій.

"Війна триває, і країна повинна воювати. Людям треба йти в армію. Іншого шляху немає", – каже рядовий Олександр, який пішов добровольцем на початку війни і з того часу служить.

Протягом кількох місяців українські солдати скаржилися NBC News на виснаження та невпевненість щодо того, коли вони зможуть повернутися додому. Новий закон про мобілізацію не містить положень про демобілізацію, що також налякало потенційних призовників.

"Ми емоційно вигоріли. Якщо країна у стані війни, то вся країна у стані війни", – сказав Олександр, який не хотів розголошувати своє прізвище.

Олексій, офіцер військової розвідки, сказав, що його товариші вважають "сумним і смішним", що деякі українські чоловіки тікають від бойових дій лише для того, щоб померти, потонувши у Тисі, намагаючись втекти за кордон.

"Хтось має виконувати цю роботу. Якщо всі втечуть, що буде?", – зазначив розвідник.

Олексій каже, що розуміє, що не кожен може бути воїном, але зараз в армії потрібні небойові роботи, наприклад, механіки. "Нам потрібно багато рук", – підсумував він.

Раніше Bloomberg з'ясував причину, чому в Україні не мобілізують молодь до 25 років.

Читайте також: