Проблеми з навчанням мобілізованих: про що розповіли новобранці на передовій

Що каже головнокомандувач про проблеми з навчанням мобілізованих і їхнє вирішення.

Після скандалу зі 155-ю механізованою бригадою "Анна Київська" про проблеми з підготовкою мобілізованих розповіли і бійці 157-ї ОМБр. У Генштабі вже пояснили ситуацію.

Про це йшлося у матеріалі Hromadske.

Зокрема бійці розповіли про те, що новобранців відправляють на передову без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів.

Що кажуть бійці 157-ї ОМБр

Військові нещодавно створеної 157-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, які перебувають на Покровському та Курахівському напрямах, поскаржилися на погану підготовку, високий рівень втрат та самовільного залишення частини та "управлінський хаос".

Як йдеться у матеріалі Hromadske із посиланням на слова родичів бійців, новобранці не пройшли необхідної підготовки і одразу були відправлені на найгарячіші ділянки фронту, а командування ігнорує запити рідних про зниклих бійців.

Зазначається також, що бригаду лише почали формувати навесні 2024 року, а вже у листопаді переправили на передову.

Один із мобілізованих у липні бійців розповів, що мав навчатися на протитанковому ракетному комплексі, проте після базової підготовки замість навчання за спеціальністю його одразу відправили на Покровський напрямок.

"І першого ж дня багатьох пацанів — "на нуль". Дехто одразу відмовлявся. Зброю здавали і казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

Він також додав, що багато його побратимів з бригади пішли в СЗЧ, зокрема і офіцери.

"48 новоприбулих хлопців забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть "русянка", — розповів боєць.

Військові скаржаться на те, що новостворена бригада формується з нещодавно мобілізованих, у яких немає досвіду, тож у самої бригади відсутні досвідчені бійці.

"Вбудовуватися в такий кістяк ефективніше. Наприклад, до 30 досвідчених хлопців із роти доливаються нові люди, які вже вміють їм допомогти і щось пояснити. А тут все нові", — зазначив один з офіцерів.

Командир бригади, полковник Петро Чуб, як пише видання, також визнає проблеми. Він зазначив, що терміни проведення індивідуальної та колективної підготовки були визначені вищим командуванням.

"Щодо колективної підготовки - на жаль, нам не дали на це часу. І це бажання не моє як командира і не моїх підлеглих, це виконання розпоряджень та наказів, які ми виконуємо", — сказав Петро Чуб.

Велику кількість випадків СЗЧ командир пояснив низькою мотивацією новобранців та "розбиранням" бригади на частини.

"А тут приїжджають і відбирають їх зовсім в іншу частину. Коли з'явилося розуміння, що це ДШВ, днями у нас, наприклад, побільшало СЗЧ", — пояснив Чуб.

Водночас, інформацію про 40% втрат особового складу він спростував.

Як вирішити проблеми з навчанням мобілізованих

За словами командира бригади Петра Чуба, у бойовій бригаді має бути налагоджений двотижневий процес адаптаці. Також йшлося про додаткові тренування для покращення боєздатності підрозділу.

"Військова частина продовжує виконувати поставлені бойові завдання, і ми продовжуватимемо. Як і підготовку особового складу", — сказав кКомандир бригади.

У Генеральному штабі ЗСУ на запит журналістів Hromadske відповіли, що кількість СЗЧ у новостворених бригадах систематично аналізує Військова служба правопорядку, після чого за потреби для реагування та перевірок направляють робочі групи.

Необхідність перекладати військових між частинами аргументували "кризовою ситуацією, яка загрожує національній безпеці".

"Доукомплектування військових частин може здійснюватися завдяки переміщенню особового складу між військовими частинами, зокрема без згоди військовослужбовців", — додали у Генштабі.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зауважив, що на етапі рекрутингу військовозобов’язаний сам собі може обрати фах та військову частину для служби. Він нагадав що, в Україні діє гнучка і демократична система залучення до війська.

"Ти можеш обрати ту частину і навіть той фах, до чого маєш здібності, навички чи досвід. Якщо ти добровільно обираєш, чи через рекрутинговий центр бригаду, яка має традиції, чи хочеш стати оператором БпЛА, ти можеш це зробити. Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати", — зазначив генерал.

Нагадаємо, Олександр Сирський прокоментував актуальну ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді, яка на початку року втрапила в гучний скандал через масове СЗЧ. Під час перебування на Покровському напрямку головнокомандувач зазначив, що всі негативні моменти було проаналізовано та зроблено висновки, які будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

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