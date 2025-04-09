Проблеми в ЗСУ та з мобілізацією: Рівненський ТЦК відреагував на заяви свого працівника

Мобілізація / © ТСН.ua

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У Рівненському ТЦК відреагували на заяви свого працівника про проблеми в ЗСУ та з мобілізацією. Там наголошують, що вони не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

Про це заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Як зазначається, в окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, “моральної втоми” особового складу та нібито “халатного ставлення” до “людського ресурсу” у Збройних Силах України.

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“Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви”, — вважають у ТЦК.

Нагадаємо, керівник ТЦК з Рівненщини вважає, що із десяти мобілізованих зараз 1-2 тих, хто буде ефективно воювати. На його думку, у першій рік повномасштабної війни ЗСУ не розрахували свій людський ресурс.