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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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94
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Проблеми в ЗСУ та з мобілізацією: Рівненський ТЦК відреагував на заяви свого працівника

Відомство підкреслило свою відкритість до публічного діалогу та належний рівень взаємодії з особовим складом.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

У Рівненському ТЦК відреагували на заяви свого працівника про проблеми в ЗСУ та з мобілізацією. Там наголошують, що вони не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

Про це заявили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Як зазначається, в окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, “моральної втоми” особового складу та нібито “халатного ставлення” до “людського ресурсу” у Збройних Силах України.

“Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви”, — вважають у ТЦК.

Нагадаємо, керівник ТЦК з Рівненщини вважає, що із десяти мобілізованих зараз 1-2 тих, хто буде ефективно воювати. На його думку, у першій рік повномасштабної війни ЗСУ не розрахували свій людський ресурс.

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