Процедура вступу до ЄС: що потрібно про це знати

Процедура вступу до ЄС: що потрібно про це знати

Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що потрібно знати про процедуру вступу до Європейського Союзу.

18 квітня 2022 року Україна відправила Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника для оцінювання спроможності держави отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі йде робота над заповненням другої частини. Як відбувається процедура вступу до ЄС та що таке домовленність "fast track", яку хочуть застосувати щодо України?

Вступ до ЄС: як відбувається процедура

Процедурв вступу до Європейського Союзу досить складна та потребує чимало часу. Якщо говорити простими словами, вона складається з таких етапів:

Перед тим, як подавати заявку на вступ до ЄС, країна повинна підписати Угоду про асоціацію. Якщо держава хоче отримати статус кандидата, їй потрібно обов'язково виконати всі умови, які описані в документі. 1 листопада 2014 року Україна підписала Угоду про асоціацію, хоча про членство ЄС в ній не йшлося. Далі держава може подавати заявку на вступ до Європейського Союзу. В статті 49 Договору про ЄС написано, що це може зробити будь-яка європейська країна, яка поважає демократичні цінності та зобов'язується їх виконувати. Цей етап Україна також вже пройшла 28 лютого 2022 року. Після подачі заявки йде оцінювальний етап, коли Європейська комісія, яка є вищим виконавчим органом ЄС, проводить з країною-кандидатом перемовини, щоб оцінити її відповідність певним критеріям. За результатами перемовин складають звіт для Ради ЄС, яка є вищим законодавчим органом Європейського союзу. Рада ЄС повинна проконсультуватися з Європарламентом (ще один законодавчий орган) і, якщо більшість проголосувала "за", виноситься рішення про початок розгляду заявки: Єврокомісією розробляється та надсилається країні-претенденту індивідуальний опитувальник; Декілька місяців держава надає відповіді на запитання та надсилає їх Єврокомісії; Ще декілька місяців триває розгляд наданих відповідей, якщо все в порядку, Єврокомісією надається висновок про те, що держава може стати кандидатом на членство. Далі визначаються умови, на підставі яких країна може приєднатися до Євросоюзу. Відбуваються перемовини у вигляді двосторонньої конференції між державою-кандидатом та членами ЄС. Зазвичай обговорюється транспорт, регіональна та податкова політика, енергетика, внутрішні справи та юстиція, сільське господарство, фінансову сферу. Результати цих перемовин долучають до проєкту угоди про вступ до ЄС. Варто зазначити, що на початку 2020 року в Європейському Союзі змінили порядок проведенння цих перемовин. Якщо раніше їх початок означав, що держава-кандидат обов'язково стане членом після завершення, то тепер Євросоюз може легально зупиняти, припиняти чи перезапускати перемовини, якщо будуть незадовільні результати за окремими напрямками. Після перемовин країна повинна отримати одноголосне схвалення Ради ЄС та схвалення від Європарламенту (більшість "за"). Далі скликається конференція представників всіх держав, що входять до Євросоюзу, під час якої підписується договір про приєднання. Угоду повинні ратифікувати у всіх державах-членах ЄС та в державі-кандидаті. Після того, як всі ратифікаційні процедури завершені, угода набуває чинності та держава-кандидат стає повноправним членом Європейського Союзу.

Процедура вступу до ЄС займає десятиліття. Наприклад, 2001 року Угода про асоціацію була укладена Північною Македонією. 2004 року країна подала заявку на вступ та стала державою-кандидатом наступного року. Проте самі переговори розпочалися лише 2020 року. Зрозуміло, що в України немає можливості стільки чекати.

Домовленність про "fast track": як буде відбуватися процедура вступу до ЄС для України

Україна та вступ до ЄС / Pexels

Перемовини президентки Єврокомісії та президента України завершилися домовленність про "fast track" - це прискорена процедура, яка буде застосована вперше за новітню історію розширення Євросоюзу. Що це означає? Річ у тім, що процедура вступу до ЄС має кілька "умовно обов'язкових" пунктів. В жодному законодавчому акті Європейського Союзу вони не прописані, а виконуються суто за традицією. Також ніде не прописаний і обсяг їх виконання. Тобто виконання цих пунктів можна пришвидшити, не порушуючи при цьому вказівку європейських лідерів.

Пункти про індивідуальний опитувальник, надсилання відповідей на нього та розгляд цих відповідей Єврокомісією якраз і вважаються більш традиційними, але не врегульованими законодавством. Тобто тут процедуру вступу до ЄС можна значно пришвидшити, щоб Україна змогла отримати статус кандидата за лічені місяці, а не роки.

Опитувальник: що це за документ

Щоб переконатися, що держава-кандидат на вступ до ЄС є європейською та демократичною, поважає фундаментальні права та свободи, не дискримінує меншини, захищає інші європейські цінності, Єврокомісія створює особливий та індивідуальний для кожного випадку документ - опитувальник (questionnaire).

Окрім цього, завдяки опитувальника проводиться глибокий аналіз держави, від запитань про бізнес до політики. Підготовка індивідуальних запитань, їх аудит та відповідь на них завжди забирає певну кількість часу. До прикладу, в грудні 2009 року Сербія подала заявку на вступ до ЄС. Майже рік пішов на створення опитувальника, в якому було 2483 запитання. За 45 днів Белград відповів на перший варіант. А звіт ЄС був затверджений комісією лише в жовтні 2011 року. Але, така тривала робота не обов'язкова і процес може проходити значно швидше.

Наразі можна сказати одне - Брюссель дійсно налаштований якнайшвидше підготувати висновок про готовність України на отримання статуса кандидата на вступ до ЄС.

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