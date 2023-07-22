Процес розтягнуть: росіяни готуються до "виборів" на тимчасово окупованих територіях

Російські загарбники готуються до імітації так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У вересні в Росії запланована імітація виборів до свого "парламенту", а також місцеві "вибори", які загарбники планують провести і на ти тимчасово окупованих територіях.

Однак місцеве населення, яке проігнорувало псевдореферендум 2022 року, не збирається голосувати. Тим часом росіяни планують здійснити "виїзне голосування", а сам процес будуть розтягувати у днях.

Зокрема, псевдовибори мають відбутися від 31 серпня до 10 вересня.

Від 31 серпня голосувати можна буде достроково, 8-9 вересня окупанти збираються обходити будинки, а також проводити фейкове голосування у місцях проживання. А на 10 вересня заплановане "класичне голосування у дільницях".

ЦНС пояснює, що такі маніпуляції окупантам потрібні для того, щоб приховати відсутність явки. Російські пропагандисти будуть пояснювати ігнорування "виборів" місцевим населенням тим, що люди, мовляв, "голосували" завчасно, або у себе вдома.

У ЦНС нагадали, що майже увесь світ не визнав результатів псевдореферендуму, а "вибори" на тимчасово окупованих територіях не є легітимним процесом.

Раніше стало відомо, що російські окупанти на захоплених територіях України виселяють місцевих жителів із їхніх домівок та завозять туди росіян. Це все задля картинки напередодні сфабрикованих виборів президента РФ.

Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Центральна виборча комісія зможе проводити референдуми та вибори на територіях, де діє воєнний стан. Тепер російський Центрвиборчком зможе проводити вибори після консультацій із владою.

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