"Процес рухається": МЗС веде переговорили з McDonald’s щодо відновлення роботи в Україні

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що ведуть переговори зі штаб-квартирою McDonald’s у США щодо відновлення роботи ресторанів мережі в Україні.

Очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба зауважив, що українські дипломати активно переконують американський бренд повернутися до України.

Про це український дипломати написав у Мережі.

"З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їхньої роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.

Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - написав Кулеба.

Нагадаємо, коли в Україні розпочалися бойові дії, відома мережа класичних закладів швидкого харчування McDonald's повідомила, що не відкриватиме ресторани в Україні до завершення війни. У компанії пояснили, що ухвалили таке рішення через загрозу ворожих атак.

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