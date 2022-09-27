"Процес триває": у Повітряних силах розповіли, скільки NASAMS отримає Україна

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS уже "найближчим часом" надійдуть до України.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

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"Наші військовослужбовці часто спілкуються з нашими партнерами, вивчають техніку, яка буде невдовзі поставлена на озброєння, процес триває. Про NASAMS говорили ще до війни. Такий тип озброєння – це важке озброєння протиповітряної оборони. Воно просто так за 1-2 дні не передається… Щодо NASAMS, то процес триває", — сказав Ігнат.

За його словами, Україні буде передано спершу 2 батареї.

"Батарея може мати до 8 пускових установок, а також командний пункт, радар, який буде бачити цілі... Батарея NASAMS – це фактично наш дивізіон, це до 8 установок. Спершу буде 2 батареї", — пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що Україні необхідно якомога більше таких ЗРК, тому дипломатичному рівні слід продовжувати просити це озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від США зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Водночас він сказав, що цих систем ще недостатньо для закриття повітряного простору від російських ракет.

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