"Процес затягується": військовий експерт розповів про ймовірність нападу Білорусі на Україну

Лукашенко усвідомлює наслідки війни проти України.

Вступ Білорусі у війну проти України залишається ймовірним, проте самопроголошений президент Лукашенко намагається уникнути цього, бо усвідомлює наслідки для себе.

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Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну сказав військовий експерт з Чехії Юрій Федоров.

"Вступ Білорусі у війну проти України залишається ймовірним. Проте сам факт затягування Мінськом цього процесу щодо кінцевого рішення свідчить про те, що Лукашенко та його оточення дуже не хочуть цього. У мене таке відчуття, що білоруський президент-диктатор дуже хоче відмовити своєму "старшому братові" та якось уникнути цього. Бо наслідки для режиму Лукашенка та нього особисто можуть бути дуже неприємні. Звісно, Лукашенко вдає, що він готовий кинути свої війська проти НАТО чи Заходу, але перекидання військ туди-сюди свідчить про те, що процес затягується", - сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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