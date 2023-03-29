Продасть Заходу: як Лукашенко може підставити Путіна з ядерною зброєю

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву російського диктатора Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

Жданов пояснив, що Путін ні в якому разі не передасть режимові Лукашенка доступ до ядерної зброї. Якщо вона і опиниться в Білорусі, то виключно під наглядом росіян. Адже Росія ні в якому разі не буде посилювати Лукашенка.

"Тому що він потім цю ядерну зброю... Він дуже хитрий хлопець. Він в черговий раз обведе Путіна навколо пальця, і Путін залишиться в дурнях. Вже 20 років він його водить по колу, як в цирку на арені. Путін все біжить і біжить, і думає, що він біжить вперед, а насправді його Лукашенко за повідок по колу веде з Союзною державою. Якщо Путін передасть йому цю ядерну зброю, то потім Лукашенко може продати Заходу цю ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки і збереження своєї влади при мінімальних демократичних перетвореннях в Білорусі. Я не виключаю такий варіант, бачачи поведінку Лукашенка, як він викручується з найскладніших ситуацій", – припускає експерт.

Тому Жданов певен, що Путін ніколи не передасть ядерну зброю напряму Мінську.

"Він туди затягне ядерну зброю "за принципом НАТО". Базу військову нададуть. База або в довгостроковій оренді, або з передачею під юрисдикцію Росії і Росія буде її охороняти", – сказав він.

І якщо дійсно ядерна зброя опиниться у Білорусі, ця країна тепер буде включена до списку першого удару НАТО.

"Не обов'язково це може бути ядерний удар. Удар може бути і конвенціональною зброєю, тобто звичайною. Але в разі конфронтації або збройного конфлікту з НАТО, то повірте перший "Томагавк" влучить в бункер, в якому будуть лежати ядерні боєзаряди, щоб ліквідувати загрозу застосування цієї зброї по території країн-членів НАТО", – підсумував Жданов.

Раніше Олег Жданов розповів, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, "це історія не про нас, а про НАТО".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, Зеленський пояснив, що означає заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

В Офісі президента назвали наслідки для режиму Лукашенка, якщо РФ розмістить у Білорусі "ядерку".

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