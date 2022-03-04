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Продати, купити, зняти: які операції з іноземною валютою доступні

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Продати, купити, зняти: які операції з іноземною валютою доступні

УНІАН

У Нацбанку закликають українців не створювати зайве навантаження на банки.

У НБУ запевнили, що банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю.

Також Нацбанк підготував роз'яснення стосовно операцій з іноземною валютою, які сьогодні можуть здійснювати українці – як на території країни, так і за кордоном - для громадян та бізнесу.

ДЛЯ ГРОМАДЯН:

  • Продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).
  • Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).
  • Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).
  • Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.
  • За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

ЗАБОРОНЕНІ:

  • будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
  • перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж або зняти з них готівку.

ПІДПРИЄМСТВАМ:

  • Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.

Крім того, українців закликають:

  • не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою
  • користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив.
  • використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це - найбезпечніший спосіб.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для подальшої контрольованої роботи економіки України потрібно, щоб люди не піддавались паніці щодо курсу валют і розраховувались, де лише можливо, картками.

Світовий банк готує пакет у 3 мільярди доларів фінансової підтримки для України

Світовий банк готує пакет у 3 мільярди доларів фінансової підтримки для України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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