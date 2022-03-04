Продати, купити, зняти: які операції з іноземною валютою доступні

У Нацбанку закликають українців не створювати зайве навантаження на банки.
У НБУ запевнили, що банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю.
Також Нацбанк підготував роз'яснення стосовно операцій з іноземною валютою, які сьогодні можуть здійснювати українці – як на території країни, так і за кордоном - для громадян та бізнесу.
ДЛЯ ГРОМАДЯН:
- Продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).
- Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).
- Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).
- Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.
- За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.
ЗАБОРОНЕНІ:
- будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
- перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж або зняти з них готівку.
ПІДПРИЄМСТВАМ:
- Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.
На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.
Крім того, українців закликають:
- не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою
- користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив.
- використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це - найбезпечніший спосіб.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для подальшої контрольованої роботи економіки України потрібно, щоб люди не піддавались паніці щодо курсу валют і розраховувались, де лише можливо, картками.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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