Продавали фейкові довідки про інвалідність: поліція викрила злочинців, які за тисячі доларів переправляли чоловіків за кордон

У Закарпатській області злочинна група продавала підроблені довідки про "інвалідність" чоловікам призовного віку, аби ті змогли виїхати з України.

Правоохоронці затримали правопорушників. Згідно з інформацією Нацполіції, мешканець Закарпатської області організував злочинну схему та залучив до оборудки ще двох львів'ян.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

"Щоб чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували поїздку поїздом. Вартість "інвалідності" для такого трансферу становила від 7 тисяч доларів США з однієї особи", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що головного організатора злочинної схеми затримали у Мукачеві під час отримання 7100 доларів. Спільників правопорушника схопили у Львові.

"За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до 9 років позбавлення волі", - підкреслюють у поліції.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які за 500 доларів незаконно переправляли до Росії співвітчизників.

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