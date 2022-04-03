Продавав довідки для виїзду за кордон по €20 тис.: на Закарпатті затримали зловмисника

Продавав довідки для виїзду за кордон по €20 тис.: на Закарпатті затримали зловмисника

Зловмисник організував незаконну схему продажу документів для виїзду за кордон.

На Закарпатті затримали чоловіка, який організував злочинну схему продажу фальшивих документів.

Зловмисник продавав військовозобов’язаним довідки для виїзду за кордон по 20 тис. євро.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

За даними правоохоронців, зловмисник спеціалізувався на виготовленні документів, за допомогою яких під час дії воєнного стану намагалися виїхати за кордон військовозобов’язані чоловіки.

Організатора схеми викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Одещині затримали шестеро чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.

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