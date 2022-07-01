Продавці і тренер під головуванням ІТівця у злагодженій роботі з мінометами б'ють ворога на Харківщині

Вони не були військовослужбовцям, але коли почався повномасштабний наступ, не роздумували і пішли до армії.

Тепер бійці - мінометники на Харківщині і хоч до цього один одного не знали, вони одразу стали командою, а тепер просто відточують свою майстерність, йдеться в ТСН.

Мінометники отримали координати, де стоїть ворог. За, приблизно, три хвилини вони мають стати на позиції, зарядити озброєння, скорегувати його та вистрелити. У кожного своя робота і всі її знають на відмінно. Хтось подає боєприпаси, інший корегує вогонь за допомогою приладу «Бусоль», потім ці координати інший військовий вводить в пушку. А далі... вогонь.

Сьогодні - це тренування, а не реальній бій. Військові відточують свою майстерність. І командир своїми бійцями - задоволений. Особливо, якщо зважати, що до 24 лютого всі його підлеглі до армії не мали відношення – були продавцями, тренерами, робітниками заводів.

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Військовослужбовець на позивний "Степ" взагалі був у Чехії. Там працює вже кілька років, але коли почалася повномасштабна війна не думав - пішов у військомат.

Степ, військовослужбовець Національної гвардії України. «Це мій дім, це моя країна і не важливо, що я живу в іншій країні в цей час. Стояло питання, по –перше, вивезти родину звідси і потім повернутися. Тому я розумів, якщо я буду тут, моя родина вже нікуди не поїде. Я розумів, що це мій обов’язок як громадянина України і як чоловіка», - каже "Степ".

Він родом із Харкова і тепер саме на Харківщині захищає державу. А ще розуміється в мапах та на місцевості, тож саме він орієнтує, куди стріляти. «Моя робота полягає в тому, що я орієнтую нашу зброю на місцевості, потім даю координати по цілі і вони працюють по цілі», - каже боєць.

Щоб працювати злагоджено команді знадобився приблизно місяць. І поки навчалися бійці, довчався і їхній командир. «Я теж мобілізований. Та, я ІТівець. Раніше я служив у 22-му батальйоні під час АТО 2014-2015 рік, теж за мобілізацією, потім знову продовжив займатися тим, чим я займався у цивільному житті», - каже командир окремого мінометного взводу 5-ї бригади НГУ Руслан.

І зараз командир із впевненістю може сказати: із завданням мінометний розрахунок впорався на відмінно. Задоволені своєю роботою і бійці. Та обіцяють, готові тримати мирне небо над українцями до останнього.

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