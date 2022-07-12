Продають все, що можна, аби вижити: місцеві перетворили Маріуполь на стихійний ринок (відео)

У місті майже немає роботи та відсутня гуманітарна допомога.

Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних ринків.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі, які залишилися у місті, виживають, як можуть. Вони продають все, що в них залишилося чи знайдене під руїнами.

У місті майже немає роботи та відсутня гуманітарна допомога. На відео видно, що жителі торгують всім – від старого одягу, посуду та взуття до дитячих іграшок і залишків ліків.

"Все аби отримати хоч якісь гроші, щоб вижити. Саме так виглядає гуманітарна катастрофа, яку створила росія у нашому місті", - зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі жителі розбивають городи у дворах багатоповерхівок – поруч із могилами.

Читайте також: