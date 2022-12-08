Продаж гуманітарної допомоги: у Києві затримали підприємця, який присвоїв військові товари

Під час обшуків у підприємця знайшли 330 тис. доларів.

У Києві затримали місцевого підприємця, який причетний до продажу військових товарів, які поставлялись до України як гуманітарна допомога.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, київський бізнесмен продавав військові товари, які були ввезені до України як гуманітарна допомога. Йдеться про продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 20 тис. доларів США.

Під час обшуків у підприємця вилучили мобільні телефони та інші пристрої, печатки та гроші у сумі 860 тис. гривень, 330 тис. доларів США та 34 тис. євро, походження яких наразі встановлюється.

"За процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва викрито приватного підприємця у незаконному продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Скандали із продажем гуманітарної допомоги в Україні

Попри війну є деякі горе-підприємці, які не соромляться заробляти на гуманітарній допомозі. Так, на Житомирщині керівник благодійного фонду продавав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ. Чоловік ввозив з-за кордону квадрокоптери, тактичні рюкзаки та турнікети і самостійно їх продавав.

На Рівненщині перекрили канал нелегального продажу гуманітрної допомоги. Правоохоронці виявили зловмисників, які під виглядом волонтерів брали зі складів на Київщині гуманітарну допомогу і продавали її у Рівному.

Житель Івано-Франківська вкрав їжу та ліки, призначені для ЗСУ та переселенців, і продавав їх на ринку. Чоловіка затримали правоохоронці.

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