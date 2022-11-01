Продовольство як зброя: світ обурений заявами Росії через зернову угоду

Світ обурений заявами Росії через зернову угоду, бо вони намагаються перетворити продовольство на зброю. Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій - у Туреччині підкреслили, що відвантаження українського зерна має бути чітко відокремлено від умов конфлікту, йдеться в ТСН.

На скликаному країною-агресоркою засіданні Ради Безпеки ООН представник Москви звинувачував Київ у використанні зернової угоди, як прикриття для атаки на російські кораблі. Заявляв, що домовленості про проходження суден через Чорне море без участі Росії не повинні виконуватися. Не соромився погрожувати, мовляв, якщо кораблі надалі виходитимуть з українських портів - Кремль нічого не ґарантує.

"Збройні Сили України під прикриттям гуманітарного зеленого коридору, створеного в рамках Чорноморської ініціативи, завдали масованих авіаційних та морських ударів по судах та інфраструктурі Чорного моря Росії та Севастополя. Російська сторона не може гарантувати безпеку цивільних судів, які беруть участь у Чорноморській ініціативі", - заявив він.

Представник Росії в ООН фактично повторив заяви свого шефа, напередодні Путін також намагався звинуватити в усьому Україну. Щоправда, говорив вже не про зрив, а про призупинення угоди. Не згадуючи, що саме його держава із вересня блокувала судна з продовольством, фактично ту угоду не виконуючи. Російські заяви не стали несподіванкою для України, каже наш посол в ООН Сергій Кислиця. "Ми обурені, але не здивовані заявою Росії про призупинення своєї участі у Чорноморській зерновій ініціативі. Цю заяву не було зроблено несподівано, оскільки Росія ніколи не відмовлялася од загострення продовольчої кризи, як інструменту тиску і шантажу на світ", - заявив він.

Поки в рамках зернової угоди вдалося вивезти майже 10 мільйонів тонн продовольства. Майже 200 тисяч тонн української пшениці доправили до країн, що перебувають на межі голоду. Представник Києва наголошує, намір навмисної блокади з боку Росії очевидний - змусити нашу державу поступитися шантажу Росії під загрозою голоду у світі. Це бачать і у Сполучених Штатах. "Росія вчергове демонструє свою готовність перетворити продовольство на зброю. Її дії напряму впливають на країни з низьким і середнім рівнем доходів, підвищують світові ціни на продовольство і поглиблюють і без того тяжкі гуманітарні кризи", - заявляє заступник посла США в ООН Джеффрі Де Лаурентіс.

В ООН російську брехню про причетність "зернового коридору" до атаки на російські кораблі - спростовують. Продовжують і роботу зі спільним з Україною і Туреччиною координаційним центром, який перевіряє кораблі з зерном. Напередодні у центрі повідомили, узгодили план руху 14 суден, росіян про їхній маршрут поінформували.

Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій - таку позицію озвучили у Туреччині. Анкара разом з Києвом та ООН домовилася удвічі збільшити кількість груп інспекторів, що оглядатимуть кораблі. Тобто, штучно створена Росією у вересні черга має посунутися і питання нині у тому - чи вдасться зайти до чорноморських портів новим кораблям, які перевозять продовольство.

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