Продовження обстрілів України збільшує шанси на отримання нею ракет ATACMS – Фейгін

Кремль на сьогодні використовує лише два засоби впливу на війну, які в нього залишилися.

Російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає, що подальші масовані обстріли України з боку Росії збільшують шанси на передавання Києву ракет ATACMS із дальність польоту до 300 км.

Таку думку Фейгін висловив "24 каналу".

Він також вважає, що російська влада на сьогодні використовує лише два засоби впливу на війну, які в неї залишилися. Йдеться про ракетні обстріли критичної інфраструктури та потенційну спробу нового наступу з Білорусі одразу на двох напрямках – на Київ і Волинь.

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"Важливо, яка відповідь буде на це. Якщо вони підуть із Півночі, то можуть бути розгромлені. А продовження обстрілів території України збільшує шанси на отримання ракет ATACMS на 300 кілометрів", – сказав юрист.

Окрім того, за оцінками Фейгіна, на сьогодні фактор мобілізованих росіян більше не впливає суттєво на хід війни. Проте це може змінитися, якщо Росія почне відправляти до України нові хвилі мобілізованих.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ракети ATACMS з дальністю дії 300 кмнаблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади противника, розташовані в глибині окупованих територій.

Зауважимо, що в Пентагоні напередодні оголосили про новий пакет військової допомоги для України, до якого зокрема увійшли боєприпаси до NASAMS та HIMARS, кулемети, генератори і тактичні автомобілі.

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