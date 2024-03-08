"Продовження передвиборчої кампанії": Гуменюк пояснила, чому окупанти сильніше гатять по Херсонщині

Росіяни потужно обстрілюють правий берег Херсонщини і вдень, і вночі.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк пояснила мету окупантів.

"На жаль, ворог дуже потужно тероризує херсонські населені пункти, зокрема правий берег вздовж урізу води. Це продовження так званої передвиборчої кампанії. Вони намагаються переконати населення тимчасово окупованого лівого берега в тому, що просуваються нібито до правого, що "руський мир" - це добре, що їм на лівому березі живеться тихо, а правий - постійно під обстрілами. Через це потужно тероризують артилерійськими обстрілами, використовують багато безпілотників типу FPV, "Ланцет", інших модифікацій, з яких скидають осколкові боєприпаси. Через це, на жаль, є поранені. Цієї ночі ворог обстрілював Білозерку і Станіслав. Це населені пункти біля гирла Дніпра, де острови, ворог намагається там тиснути, нібито зображуючи можливості свого просування. Але всі вже побачили, що і фортифікаційні споруди правого берега потужні і міцні, облаштовуються і підновлюються не через те, що ворог, можливо, тут просунеться, а щоб продемонструвати ворогові, що шансів він немає", - сказала вона.

Нагадаємо, ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег. Кількість ворожого угруповання на лівому березі Дніпра оцінюється у понад 70 тисяч особового складу й сотні одиниць озброєння та техніки.