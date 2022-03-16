"Продовжуємо працювати над розробкою маршрутів": Верещук про гумдопомогу для захоплених окупантами міст

"Продовжуємо працювати над розробкою маршрутів": Верещук про гумдопомогу для захоплених окупантами міст

Йдеться насамперед про доставку продуктів та ліків.

Сьогодні, 16 березня, продовжується робота над розробкою маршрутів для гуманітарної допомоги до захоплених окупантами міст.

Про це під час брифінгу повідомила це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми продовжуємо працювати над розробкою маршрутів для гуманітарної допомоги до захоплених окупантами міст. Це продукти та ліки. Це зокрема міста та селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей", - заявила вона.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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