Продовжуємо працювати над звільненням прикордонників і цивільних з острова Зміїний – Верещук

24 березня відбувся обмін українських військових полонених та цивільних моряків.

Віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні 24 березня повідомила, що сьогодні відбувся обмін українських військових полонених та цивільних моряків.

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Вони вже всі в безпеці і отримують усю необхідну допомогу.

"Ми продовжуємо працювати над звільненням усіх наших громадян, в тому числі прикордонників і цивільних з острова Зміїний", – заявила Верещук.

Також міністерка надіслала звернення до Російської Федерації щодо звільнення викрадених представників місцевого самоврядування.

"Україна наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, і вимагає їх негайного звільнення", – зазначила вона.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 24 березня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Так, додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

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