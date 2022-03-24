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Продовжуємо працювати над звільненням прикордонників і цивільних з острова Зміїний – Верещук

Продовжуємо працювати над звільненням прикордонників і цивільних з острова Зміїний – Верещук

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Продовжуємо працювати над звільненням прикордонників і цивільних з острова Зміїний – Верещук

www.flickr.com/ARTEFAQUE

24 березня відбувся обмін українських військових полонених та цивільних моряків.

Віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні 24 березня повідомила, що сьогодні відбувся обмін українських військових полонених та цивільних моряків.

Вони вже всі в безпеці і отримують усю необхідну допомогу.

"Ми продовжуємо працювати над звільненням усіх наших громадян, в тому числі прикордонників і цивільних з острова Зміїний", – заявила Верещук.

Також міністерка надіслала звернення до Російської Федерації щодо звільнення викрадених представників місцевого самоврядування.

"Україна наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, і вимагає їх негайного звільнення", – зазначила вона.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 24 березня

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 24 березня

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Так, додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

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