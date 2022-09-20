Продовжують завдавати ударів: українська авіація знищила Су-25, керовану ракету та п’ять безпілотників

Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів по ворожих позиціях техніки та логістиці окупантів різними типами озброєння.

«Слава Україні! Разом – до перемоги!», - йдеться у повідомленні.