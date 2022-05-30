Тривають бойові дії: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
У напрямку населеного пункту Курулька здійснили спробу ведення штурмових дій, але успіху не мали та відійшли на раніше зайняті позиції.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку військові злочинці РФ, окрім артилерійських обстрілів, завдали авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.
На Лиманському напрямку вони перегруповується та готується до наступу. Намагалися навіть провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди. У свою чергу на Сєвєродонецькому напрямку вели штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка. Там тривають бойові дії.
“На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що окупанти не проводили активних бойових дій на Південнобузькому напрямку. Хоча обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Сумщину снарядами, начиненими флешетами.
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