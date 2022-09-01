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Тривають позиційні бої, окупанти обстрілюють мирні громади: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

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Тривають позиційні бої, окупанти обстрілюють мирні громади: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На півдні України станом на 1 вересня тривають позиційні бої.

Російські окупанти ракетами обстрілюють мирні населені пункти Одещини та Миколаївщини. 

Про це повідомляє ОК "Південь".

"В нашій операційній зоні продовжуються позиційні бої. Наші підрозділи здійснюють вогневе ураження об’єктів, які не дають ворогу змоги вчасно поповнювати запас боєприпасів, нарощувати угруповання військ, здійснювати безперервне управління військовими частинами і підрозділами", - йдеться у повідомленні. 

Росіяни ж продовжують авіацією та ракетами обстрілювати мирні населені пункти України:

  • Вночі здійснив два ракетних удари по Березнегуватській громаді, використавши 2 ракети повітряного базування типу Х-31 та одну Х-59. Без суттєвих руйнувань та постраждалих.
  • По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські "Гради". У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих. У Червоногригорівці ворог поцілив по центру села. Сталася пожежа. Пошкоджено понад 10 будинків, амбулаторія, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили лінію електропередач. Поранено цивільну особу.
  • По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі.
  • У Криворізькому районі росіяни вкотре вдарили по Зеленодольській громаді. Понівечено господарські споруди. Люди не ушкоджені.
  • Ближче до світанку ворог атакував Одещину двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих нема.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні України знищили три пункти управління, радіолокаційну станцію та два райони зосередження окупантів.

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