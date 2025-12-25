Продовжується зачистка: військовий розповів про ситуацію у Куп’янську

Війна в Україні / © Associated Press

Сили оборони України продовжують операцію із зачистки Купʼянська Харківської області від російських окупантів.

Про це розповів старший лейтенант Сил оборони з позивним «Алекс», який є автором Telegram-каналу Офіцер.

За його словами, ситуація в місті докорінно змінилася після того, як українські військові ліквідували ворожий виступ на північ від Купʼянська. Це дало змогу перекрити всі можливі коридори проникнення та логістичного забезпечення підрозділів противника, які перебували в межах міста.

«На даний момент кожного дня здійснюється утилізація певної кількості [російських окупантів], які забились по закутках і нічого вже не можуть зробити, окрім як здатися в полон або самоліквідуватися», — зазначив військовий.

Старший лейтенант наголосив, що нині про контроль Купʼянська з боку організованих підрозділів російських окупаційних військ не йдеться взагалі.

«Там знаходяться ізольовані від будь-чого окремі військові ЗС РФ, на яких успішно всі свої забили болт», — констатував «Алекс».

Раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому окупанти так «вчепилися» в Купʼянськ. Передовсім це — логістична артерія.

Ми раніше інформували, що в осяжній перспективі Сили оборони зможуть провести деокупацію Куп’янська.