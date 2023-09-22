Продукти, консерви, домашні тварини: окупанти в Токмаку грабують місцеве населення — Генштаб ЗСУ

Російським військовим на окупованій території бракує харчів.
У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області місцеве населення потерпає від грабежів та крадіжок з боку військовослужбовців російських окупаційних військ.
Про це повідомили у п’ятницю, 22 вересня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні йдеться, що через затримку грошового забезпечення та брак продуктів харчування російські окупанти займаються масовими крадіжками.
“Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію”, - уточнили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники розпочали підготовку до втечі з окупованих територій Запорізької області. Про це свідчить початок грабунку місцевих підприємств.
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