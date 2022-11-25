Профанацію ніхто не пробачить: Зеленський розкритикував відомство Кличка через "Пункти незламності"

Президент України Володимир Зеленський розкритикував КМДА через роботу "Пунктів незламності". Він наголосив, що "профанацію та брехню у звітах ніхто нікому не пробачить".

Про це президент сказав 25 листопада під час свого звернення до українців.

"По всій країні розгорнуті "Пункти незламності", але знаємо, що на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично з нормальним забезпеченням лише пункти, які розгорнути на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а іншим пунктам ще м'яко кажучи, потрібно працювати. Прошу зверніть увагу. Кияни потребують більшого захисту. Станом на цей вечір у місті більше 600 тис. абонентів відключено. Багато киян були без світла понад 20 годин, навіть 30 годин. Очікує від київської мерії кращої роботи. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Як і брехню у звітах різного рівня. Прошу ставитись до цього серйозніше", - сказав президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що він сьогодні відвідав Вишгород, де російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку.

"Шість людей тоді загинуло, десятки постраждалих. Мої співчуття родинам загиблих. Відвідав два "Пункти незламності" у Вишгороді на базі ДСНС та у місцевій школі. Вони облаштовані саме так, як це і має бути. Загалом по країні зараз більше 4 тисяч пунктів і це відповідальність кожного місцевого керівника", - сказав президент.

Зеленський звернувся з терміновим проханням до всіх українців

"Пункти незламності" в Україні

В Україні через постійні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі та відсутність електрики почали розгортати "Пункти незламності". Там працює генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі.

Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua. Там же, натиснувши на один з маячків,можна переглянути перелік доступних і безкоштовних послуг. Загалом по Україні запрацювало понад 4 тисячі "Пунктів незламності".

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