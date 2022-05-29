Профіль дружини і доньок: які секрети приховав автор пам'ятників Батьківщині-матері і засновникам Києва у монументах

Профіль дружини і доньок: які секрети приховав автор пам'ятників Батьківщині-матері і засновникам Києва у монументах

Онук легендарного скульптора розповів про створення видатних символів столиці.

Пам’ятник Батьківщині-матері із щитом і мечем, яка захищає Україну і тепер, йдеться в ТСН.

«Ви ж знаєте, що вона мала бути золотого кольору…», - кажуть у творчій майстерні скульптора Василя Бородая, де вона народжувалася.

Онук митця також скульптор Василь Бородай розповідає, скільки було варіантів монумента, доки не затвердили той, який ми знаємо - авторства його діда. Василь Бородай пройшов Другу світову розвідником, про її жахи переважно мовчав.

Монументальний комплекс Батьківщині-матері урочисто відкрили у 1981 році. Статуя - образ жінки-берегині. Вона перемогла, але щит і меч не опускає. З кого створював скульптор цей символ, сімейної легенди немає. «Десь там на підсвідомості, звичайно, у нього був образ дружини», - каже онук.

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Пам’ятник величезний - найбільша нерелігійна скульптура в Європі. Висота з постаментом - 102 метри, а довжина меча - 16 метрів. Гігантське обличчя під час монтажу навіть змінювали, щоб досягти пропорцій. Та на маленькій фігурці скульптор таки виліпив свою дружину Лідію, каже Василь. «Отут вона на бабусю схожа, дійсно, такий профіль», - додає онук скульптора.

За часів незалежності точаться дискусії, аби прибрати зі щита радянський герб. Під час російсько-української війни - на голову батьківщині одягали вінок із маків. А за три тижні до повномасштабного вторгнення - монумент підсвітили кольорами прапора України.

Онук скульптора вважає, що монумент став символом сучасної боротьби з агресором. «Образ вийшов такий сильний, як от спеціально для цього часу вийшов, не придумаєш такого…», - переконаний він.

Ще одне творіння Бородая – пам’ятник засновникам Києва - Кию, Щекові, Хориву та їхній сестрі Либідь - композиція біля Дніпра також стала символом столиці і київських молодят, які часто тут створюють світлини. А ще виконують ритуал - якщо букет залишиться у човні, то пара житиме щасливо.

Молода дівчина Либідь - тут Василь Бородай найпевніше зобразив спільний образ своїх доньок.

2010 року пам’ятник не витримав часу і температур - дві скульптури впали. Тоді онукові доручили керувати роботами із відновлення, щоб не турбувати самого автора в літах. Монумент швидко відновили. І ці засновники Києва теж та частина прадавньої історії України , яку Росія ніколи собі не присвоїть.

Зараз пам’ятник у захисних риштуваннях, але списи видно. А над ними, над Дніпром, меч у руках Батьківщини-матері. Це дивина, але за союзу цю скульптуру поставили обличчям на Москву. І з кого б не створював цей образ автор - це українська жінка і вона захищає, є символом України, яка переможе.

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