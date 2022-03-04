“Проганяйте окупантів”: Зеленський звернувся до жителів Енергодара 

Президент закликав виганяти російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Енергодара і закликав їх проганяти окупантів зі своєї території.

“Прості люди Енергодару, ви розуміє історію загрози від АЕС краще за інших, ви там живете. Ви бачите окупантів безпосередньо, проганяйте їх”, - сказав президент.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов своєю чергою повідомив, що зараз бої не ведуться: ні в місті, ні на станції. Затишшя відбувається. Про це він сказав у прямому ефірі українських національних телеканалів під час спільного інформаційного марафону "Єдині новини".