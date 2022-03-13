Проганяють людей і забирають продукти - Кім про свавілля росіян в Миколаївській області

Проганяють людей і забирають продукти - Кім про свавілля росіян в Миколаївській області

У Миколаївській області готують евакуацію людей.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що російські загарбники, які тимчасово взяли під свій контроль деякі населені пункти в регіоні, вдаються до мародерства. У звільнених від окупантів селах готують до евакуації людей.

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

За його словами, окупанти змінили тактику і бомблять Миколаїв, щоб посіяти паніку.

"На території тимчасово підконтрольній або не зовсім підконтрольній окупанти поводяться як мерзота. Забирають продукти, залазять самі у підвали, ховаються від обстрілів, проганяють людей. Жах. Ми поступово все повернемо, повертаємо. Готуємо постачання до тих сіл, які вже звільнені, і працюємо над евакуацією. Це навіть не евакуація, а визволення з полону від цих покидьків", - сказав Кім.

Голова ОДА також запевнив, що українські захисники "виб'ють окупантів і звільнять кожне село".

Нагадаємо, у Миколаївській області окупанти розбомбили будинки, є постраждалі.

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