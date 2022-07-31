Прогноз перебігу війни в Україні: відомий астролог розповів, на чию користь зміниться ситуація на фронті

Восени РФ запропонує Україні оманливий мир. На думку астролога, у серпні ситуація на фронті почне змінюватися на користь України.

Про це розповів у Facebook відомий провісник Дмитро Уранус.

"Ситуація на фронті почне змінюватись на користь України ближче до серпня, і особливо у серпні. Телець знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу проходячи Тельцем. Марс перестане благоволити агресору у липні. Наприкінці липня і на початку серпня, Марс вступить у з'єднання з Місячним Вузлом і Ураном у Тельці. Це дуже рідкісний та історичний аспект, який буває 1 раз на 167 років! Востаннє такий аспект був у травні 1855 року, коли союзні війська висадили десант у Керчі та розпочали наступ на Севастополь. Після такого аспекту протягом кількох місяців прискорилася військова поразка Росії у кримській війні, і у вересні 1855 року сталося падіння Севастополя", - вважає астролог.

За його прогнозом, починаючи з серпня 2022 року якоюсь мірою подібні події знову повторяться в історії РФ.

"На той час у Росії обов'язково трапляться несподівані події у військово-політичній сфері. Швидше за все, з серпня, і протягом осені, росія почне зазнавати поразки на українському фронті. Із серпня по листопад Україна звільнятиме Донбас. У районі листопада-грудня Україна може звільнити південь, Херсонську область, та розпочати процес підготовки до звільнення Криму зимою 2022−2023 років", - пише астролог.

На думку Урануса, восени 2022-го РФ, швидше за все, запросить переговори і запропонує якісь мирні угоди.

"Але на це не варто йти, інакше через 9-10 років почнеться нова війна з Росією, ще страшніша і руйнівна, і війна 2022 року виявиться просто розвідкою боєм. Довгостроковий прогноз показує, що якщо не довести цю війну до кінця, до поразки Росії, до падіння путінської влади, якщо цей конфлікт буде заморожено, якщо не буде повернуто всі захоплені території, то Україна перестане існувати протягом 10 років через нову війну", - сказав він.

Нагадаємо, дуже активні дні - багатьох людей опановує ідея битви та завоювання, проте перемагає той, хто має почуття такту і діє розумно. Не ризикуйте і розраховуйте кожен свій крок - адже це з'єднання перебуває під керуванням Венери - планети компромісів, кохання, партнерських взаємин.

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