Прогноз погоди на 4 жовтня: тепло відступає, в Україні будуть дощ і шквали

В Україні у середу, 4 жовтня, стане прохолодніше. Місцями в регіонах буде дощ та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Вночі в північно-західних, а вдень на півночі країни місцями буде невеликий короткочасний дощ. На решті території синоптики опадів не прогнозують. В західних, в північних та центральних областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +8-13°. Прохолодніше в нічну пору буде на сході та південному сході країни - 4-9° тепла. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +17-22°. Тепліше буде у центральних та південних областях: +21-26°.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та області буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, але на Київщині місцями буде невеликий короткочасний дощ та пориви вітру - до 15-20 м/с. Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Київській області вночі температура буде +9-12°, вдень підніметься до +17-22°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +9-11° тепла, а вдень - 19-21° тепла.

Як повідомлялося, синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень. Зазначається, що місцяь розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа.

Читайте також: