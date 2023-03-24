Прогноз погоди на квітень: синоптики розповіли, чи потішить теплом другий місяць весни

Другий місяць весни, квітень, буде теплим. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в Карпатах буде прохолодніше: 7-8° тепла. Це на два градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм. У Карпатах трохи більше - 60-89 мм, що ткож у межах норми.

Синоптики повідомляють, що, за даними багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря у квітні складає 7°-11° градусів тепла, в горах - 2°-6° тепла. Абсолютний мінімум температури становить 3°-16° морозу, у північно-східних областях та в Карпатах -17°-22°. Абсолютний максимум - 26°-33° градусів тепла, а в горах +21°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм. На Закарпатті та в Карпатах 65-84 мм. На високогір᾿ї Карпат - до 117 мм.

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