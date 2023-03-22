Прогноз щодо війни від радника Залужного: "Україна сподівається на коротку, але готується до тривалої"

Райс вважає, що Україна зможе відвоювати всі свої території і повернутися до кордонів 1991 року.

Радник головнокомандувача ЗСУ, президент Американського університету в Києві Деніел Райс поділився своїм прогнозом щодо війни на 2023 рік.

Про це радник Валерія Залужного розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Україна сподівається на коротку війну, але готується до тривалої. І таким чином треба забезпечити її ресурсами, щоб у разі продовження війни Україна могла далі боротися і перемагати", – наголосив Райс.

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Він уточнив, що під словом "перемога" має на увазі повернення до кордонів 1991 року та повернення Україною "всіх окупованих територій Донбасу та Криму".

"І я сподіваюся, що як тільки буде перемога і ця земля буде відвойована, сюди прийдуть міжнародні сили: як сухопутні, так і військово-повітряні сили, щоб у вас були польські пілоти-винищувачі, німецькі пілоти-винищувачі, як у нас у Південній Кореї, які захищають її протипівнічних корейців", – розповів президент Американського університету.

Він зазначив, що у США є міжнародні сили, які запобігають і стримують агресію.

"Це потрібно було зробити ще в 1994 році, коли ми мали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку України. Я вважаю, що це потрібно було зробити після вторгнення 2014 року. Цього не сталося. Але це могло б стримати вторгнення 2022 року", – зауважив Райс.

Нагадаємо, військовий аналітик, полковник Петро Черник не виключив, що битва за Бахмут може обернутися для ворога такою ж поразкою, якої зазнали нацисти у Другій світовій війні після битви за Сталінград. Після цього СРСР почав системний контрнаступ, і війна закінчилася перемогою союзників.

Де саме і на яких напрямках може розпочатися контрнаступ ЗСУ – звісно ж, не коментує ніхто. Однак і військові експерти, і в Офісі президента України припускають, що місяцем початку контрнаступу може стати травень.

Зауважимо, на початку березня очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов анонсував вирішальну битву навесні, яка "стане останньою до закінчення цієї війни".

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