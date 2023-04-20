Прогнози Буданова: що керівник ГУР говорив про контрнаступ ЗСУ, повернення Криму і кінець війни

Головний розвідник полюбляє робити гучні прогнози.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов регулярно робить прогнози щодо перебігу бойових дій, контрнаступу ЗСУ, завершення війни. Також він розповідає, що чекає на Росію і Володимира Путіна після поразки.
Значна частина прогнозів начальника ГУР вже справдилася, деякі - ні. Що говорив Буданов з початку повномасштабного вторгнення Росії - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Перед 24.02.2022
- 21 листопада 2021 року Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Military Times, що РФ готується до вторгнення в Україну на кінець січня або на початок лютого 2022 року. Він попереджав, що напад буде набагато більш нищівним, ніж усе, що раніше бачили українці в Криму і на Донбасі: "Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетехнічні атаки з наступними повітряними десантними штурмами на сході, десантними штурмами в Одесі та Маріупулі та менш масштабне вторгнення через Білорусь".
Весна 2022
- 18 квітня Буданов, коментуючи штурм військами РФ Маріуполя, заявив: "Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього - це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші всі хлопці, які там перебувають, вони справжні герої".
- 20 квітня керівник військової розвідки заявив, що переламний момент у війні з Росією настане в другій половині серпня.
- 2 травня Кирило Буданов заявив, що для Росії існує два варіанти завершення війни: "Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині".
- 24 травня керівник ГУР Міноборони заявив, що активна фаза війни має піти на максимальний спад до кінця 2022 року. За його словами, ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Також Буданов припустив, що ЗСУ мають до кінця року "як мінімум, зайти на територію Криму".
Літо 2022
- 25 червня Буданов заявив, що Україна "не буде чекати на диво", а відвоює свою територію в результаті контрнаступу. За його словами, українці мали побачити "відчутні результати" контрнаступу ЗСУ в Херсонській області приблизно в серпні.
- 27 червня керівник ГУР заявив, що Путін ніколи не погодиться на виведення військ з України і воюватиме до останнього: "Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться, скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу".
- 4 липня Буданов спрогнозував спробу включення окупованих територій України до складу РФ: "Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день".
- 22 липня головний військовий розвідник не виключив, що Росія 2023 року може вдатися до нової спроби захопити Одесу: "Плани у них такі є. План і у нас є, а що буде - покаже час. Як я вже казав раніше і повторюся знову: всі наші питання вирішуємо тільки ми самі виключно воєнним шляхом. Тобто шляхом сили".
Осінь 2022
- 30 вересня керівник ГУР висловив впевненість, що взимку 2023 року війна стихне, а "після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адмінкордони 1991-го". Він спрогнозував, що ЗСУ можут зайти до Криму до кінця весни 2023 року.
- 18 жовтня Буданов заявив, що після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ: "Від Росії від'єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам".
- 24 жовтня головний військовий розвідник спрогнозував, що після деокупації Криму Керченський міст буде зруйнований як один із символів "русского мира".
- 28 жовтня Кирило Буданов розповів, що ЗСУ, ймовірно, звільнять Херсон до кінця листопада. Після цього, за його словами, окупанти можуть частково зруйнувати Каховську ГЕС, аби зупинити просування Сил оборони в напрямку Криму. Однак навіть за таких обставин, казав очільник розвідки, росіянам не вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ.
- Також він розповів, що Володимир Путін може не дожити до кінця війни, якщо окупанти зазнаватимуть поразки, а у РФ уже точаться дискусії, хто може замінити нинішнього президента.
Зима 2022-23
- 6 грудня Буданов зазначив, що армія Росії не наважиться повторити наступ з території Білорусі, і розмови про загрозу для України з півночі - інформаційна спецоперація РФ. Також він заявив, що програш Росії у війні – це уже вирішене питання.
- 4 січня керівник ГУР заявив, що навесні ЗСУ підуть у "серйозний" контрнаступ, а бойові дії на фронті в березні будуть "найспекотнішими".
- 8 січня Кирило Буданов висловив упевненість, що "2023 рік буде роком перемоги, але до неї треба дуже добре підготуватися". За його словами, далі постане проблема реінтеграції українських територій, які 9 років були під контролем Росії.
- 31 січня керівник військової розвідки висловив думку, що Росія 2023 року зосередить зусилля на окупації території Донецької та Луганської областей. Наступ окупантів з Білорусі Буданов назвав малоймовірним. Також він висловив упевненість, що Україна зможе деокупувати Кримський півострів: "Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і там все завершиться".
- 22 лютого Буданов заявив, що вихід українських військ на кордони 1991 року не обов'язково означатиме закінчення війни. За його словами, війну, можливо, доведеться перевести формат "незмінної оборонної операції", як в Ізраїлі. На запитання, скільки ще триватиме велика війна, керівник ГУР провів паралелі з футбольним матчем: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".
- 23 лютого начальник ГУР на запитання, чи вийдуть ЗСУ до кінця літа на кордони 1991 року, відповів: "Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу".
- 27 лютого керівник Головного управління розвідки заявив, що наступні три місяці на фронті будуть дуже активні бойові дії, які вирішать подальший перебіг подій. За його словами, активні бої очікуються "абсолютно всюди", оскільки Росія не готова до тривалої війни і буде поспішати досягнути хоч якихось результатів на фронті. Буданов спрогнозував, що наразі Китай не погодиться передавати озброєння Росії.
- На питання, чи наважиться Путін натиснути на ядерну кнопку, Буданов відповів: "Скільки разів це було? Червона лінія, Росія використає ядерну зброю, ось вже використовує майже... Перший раз це пішло наприкінці весни, ну і потім десь раз на півтора місяця. Апогей був з кінця літа до середини осені. Завдали? Ні, не завдали. Чи можуть вони його завдати? Гіпотетично все в житті можливо. А реально? Ні, неможливо".
Весна 2023
- 2 березня Кирило Буданов в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до завершення цієї війни".
- 13 квітня Буданов заявив, що на Росію очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у завершенні війни на користь України. "Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - сказав він.
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