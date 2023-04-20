Прогнози Буданова: що керівник ГУР говорив про контрнаступ ЗСУ, повернення Криму і кінець війни

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов регулярно робить прогнози щодо перебігу бойових дій, контрнаступу ЗСУ, завершення війни. Також він розповідає, що чекає на Росію і Володимира Путіна після поразки.

Значна частина прогнозів начальника ГУР вже справдилася, деякі - ні. Що говорив Буданов з початку повномасштабного вторгнення Росії - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Перед 24.02.2022

21 листопада 2021 року Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Military Times, що РФ готується до вторгнення в Україну на кінець січня або на початок лютого 2022 року. Він попереджав, що напад буде набагато більш нищівним, ніж усе, що раніше бачили українці в Криму і на Донбасі: "Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетехнічні атаки з наступними повітряними десантними штурмами на сході, десантними штурмами в Одесі та Маріупулі та менш масштабне вторгнення через Білорусь".

Весна 2022

18 квітня Буданов, коментуючи штурм військами РФ Маріуполя, заявив: "Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього - це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші всі хлопці, які там перебувають, вони справжні герої".

Буданов, коментуючи штурм військами РФ Маріуполя, заявив: "Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього - це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші всі хлопці, які там перебувають, вони справжні герої". 20 квітня керівник військової розвідки заявив, що переламний момент у війні з Росією настане в другій половині серпня.

керівник військової розвідки заявив, що переламний момент у війні з Росією настане в другій половині серпня. 2 травня Кирило Буданов заявив, що для Росії існує два варіанти завершення війни: "Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині".

Кирило Буданов заявив, що для Росії існує два варіанти завершення війни: "Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині". 24 травня керівник ГУР Міноборони заявив, що активна фаза війни має піти на максимальний спад до кінця 2022 року. За його словами, ресурсів у Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців. Також Буданов припустив, що ЗСУ мають до кінця року "як мінімум, зайти на територію Криму".

Літо 2022

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Фото: Слово і діло

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Весна 2023

2 березня Кирило Буданов в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до завершення цієї війни".

Кирило Буданов в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до завершення цієї війни". 13 квітня Буданов заявив, що на Росію очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у завершенні війни на користь України. "Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - сказав він.

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