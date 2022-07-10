"Програє і Європа": голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні

Голова комітету оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччина недостатньо підтримує Україну у війні проти Росії.

Вона зазначила, що уряд канцлера Олафа Шольца може надавати Україні більше зброї, проте нічого для цього не робить.

Про це Марі-Агнес Штрак-Циммерман написала у Twitter.

Вона наголосила, що німецький уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом не зробив нічого, щоб збільшити поставки зброї в Україну. Голова комітету оборони в Бундестазі наголосила, що через це на Німеччину чекають серйозні наслідки.

"Якщо ми щодо України й надалі будемо так мало робити, ми будемо повинні відповідати за історично тяжкі наслідки і проблеми. У жодному разі так не повинно продовжуватися далі. Я очікую від адміністрації канцлера чітке лідерство й відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше, – без змін", – написала Штрак-Циммерман.

Вона наголосила, що якщо у війні програє Україна, то програє і Європа.

2/2 Wenn wir uns in Sachen Ukraine weiter so dünne machen, werden wir historisch folgenschwere Probleme zu verantworten haben. Das werden meine Kolleginnen und Kollegen und ich nicht mittragen. Verliert die Ukraine, verliert Europa. — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) July 10, 2022

Нагадаємо, Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, і це обговорюють з іншими державами.

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