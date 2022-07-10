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"Програє і Європа": голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні

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"Програє і Європа": голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні

Фото: Associated Press

Голова комітету оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччина недостатньо підтримує Україну у війні проти Росії.

Вона зазначила, що уряд канцлера Олафа Шольца може надавати Україні більше зброї, проте нічого для цього не робить. 

Про це Марі-Агнес Штрак-Циммерман написала у Twitter

Вона наголосила, що німецький уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом не зробив нічого, щоб збільшити поставки зброї в Україну. Голова комітету оборони в Бундестазі наголосила, що через це на Німеччину чекають серйозні наслідки. 

"Якщо ми щодо України й надалі будемо так мало робити, ми будемо повинні відповідати за історично тяжкі наслідки і проблеми. У жодному разі так не повинно продовжуватися далі. Я очікую від адміністрації канцлера чітке лідерство й відповідні дії. Оскільки тут все, як і раніше, – без змін", – написала Штрак-Циммерман.

Вона наголосила, що якщо у війні програє Україна, то програє і Європа. 

Нагадаємо, Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, і це обговорюють з іншими державами.

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